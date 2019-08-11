2019/08/11 | 21:41

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قائد البحرية الإيرانية: قادرون على احتجاز أي سفينة في أي وقت حتى وإن رافقتها سفن بريطانية وأمريكية

الاحد

11

أب

2019 :

09:20 pm

34

أكد قائد البحرية الإيرانية، اليوم الأحد، أن قواته قادرة على احتجاز

أي سفينة في أي وقت حتى وإن رافقتها سفن بريطانية وأمريكية.

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