بالفيديو.. تصرف غريب من امن ملعب اربيل ضد الجماهير العراقية.. يفتح الباب لازمة اجتماعية

2019/08/11 | 21:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: يس عراق اظهر شريطا مسجلا، قيام افراد الامن في ملعب اربيل بمنع الجماهير العراقية من رفع لافتات تطالب بحق العراق في اللعب على ارضه.وحصل “يس عراق” على، الفيديو الذي يظهر قيام امن الملاعب في اربيل بمنع المشجعين من رفع اليافطات، الامر الذي اثار موجة استياء كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي، ضد سلطات الاقليم.[…]

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