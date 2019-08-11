2019/08/11 | 21:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني NNC دعا مساعد الرئيس الإيراني، رئيس مؤسسة الموازنة والتخطيط، محمد باقر نوبخت، اليوم الأحد، إلى تقليص نسبة الأموال النفطية في عائدات الميزانية الوطنية.وفي الاجتماع الأول لتدوين ميزانية البلاد للعام الإيراني القادم (يبدأ 21 مارس 2020)، أشار المسؤول إلى أنه في ظروف الحظر التي تعيشها البلاد، يجب إيصال عائدات البلاد من صادرات […]هناك تفاصيل اخرى بخصوص مسؤول إيراني: يجب إيصال اعتماد البلاد على عائدات النفط إلى الصفر المركز الخبري الوطني.

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