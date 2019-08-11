2019/08/11 | 21:42
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. افتتاح تجريبي لمدخل طريق مطار #بغداد الدولي) نشر أولاً على موقع (الحرة عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: dTa7dnVRIfo
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. افتتاح تجريبي لمدخل طريق مطار #بغداد الدولي) نشر أولاً على موقع (الحرة عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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