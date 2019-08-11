ابو مهدي المهندس مهنئا بالاضحى:العيد هو مصداقٌ لوحدة الكلمة

2019/08/11 | 21:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هنأ نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس، ابناء الشعب العراقي والمجاهدين في الحشد الشعبي والقوات الأمنية بمناسبة حلول عيد الاضحى المبارك، مؤكدا أن العيد أن هو مصداقٌ لوحدة كلمة المسلمين.وفيما يلي نص التهنئة: “عيد الأضحى المبارك هو مصداقٌ لوحدة كلمة المسلمين وموقفهم ضدّ من يعتدي على الإسلام الاصيل”.بمناسبة حلول عيد الاضحى

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