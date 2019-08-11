حيرت العلماء.. قرية بولندية لم تشهد ولادة ذكور منذ 10 سنوات

2019/08/11 | 21:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز – متابعة

لم تشهد قرية "مييسكا أودزانسكيا" الصغيرة، التي يبلغ عدد سكانها 300 نسمة، وفق تقارير صحفية من بولندا، أي حالة ولادة لذكور منذ

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