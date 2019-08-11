2019/08/11 | 21:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز – متابعة

أكد قائد البحرية في الحرس الثوري الإيراني، اللواء علي رضا تنغسيري، أن قواته قادرة على احتجاز أي سفينة في أي وقت، حتى

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (البحرية الايرانية: قادرون على احتجاز اي سفينة وفي اي وقت) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (البحرية الايرانية: قادرون على احتجاز اي سفينة وفي اي وقت) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).