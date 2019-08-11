2019/08/11 | 21:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة كشف وزير النقل التركي، جاهد طورهان، الأحد، عن استئناف رحلات قطار “ترانس آسيا” بين أنقرة وطهران، في كلا الاتجاهين، يوم 14 أغسطس 2019، بعد توقفه عام 2015.وأوضح طورهان في تصريح للأناضول، أن التعاون بين تركيا وإيران متواصل في مجال السكك الحديد.وقال إن قطار “ترانس آسيا” الذي يساهم بشكل كبير في تطور […]

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