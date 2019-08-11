2019/08/11 | 22:00
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- بغداد/المركز الخبري الوطني NNC قال رئيس مجلس محافظة صلاح الدين أحمد عبد الجبار الكريم إن السعودية ابدت تعاونا طيبا مع الحجاج العراقيين مبدياً شكره لملك السعودية سلمان بن عبد العزيز .
وقال الكريم في بيان رسمي ” نشكر جلالة الملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد محمد بن سلمان على كرم الضيافة والمشاعر الأخوية الصادقة […]هناك تفاصيل اخرى بخصوص الكريم يشكر الملك السعودي:كفيت ووفيت المركز الخبري الوطني.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكريم يشكر الملك السعودي:كفيت ووفيت) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري الوطني) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وقال الكريم في بيان رسمي ” نشكر جلالة الملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد محمد بن سلمان على كرم الضيافة والمشاعر الأخوية الصادقة […]هناك تفاصيل اخرى بخصوص الكريم يشكر الملك السعودي:كفيت ووفيت المركز الخبري الوطني.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكريم يشكر الملك السعودي:كفيت ووفيت) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري الوطني) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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