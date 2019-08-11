2019/08/11 | 22:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني NNC قال رئيس مجلس محافظة صلاح الدين أحمد عبد الجبار الكريم إن السعودية ابدت تعاونا طيبا مع الحجاج العراقيين مبدياً شكره لملك السعودية سلمان بن عبد العزيز .وقال الكريم في بيان رسمي ” نشكر جلالة الملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد محمد بن سلمان على كرم الضيافة والمشاعر الأخوية الصادقة […]هناك تفاصيل اخرى بخصوص الكريم يشكر الملك السعودي:كفيت ووفيت المركز الخبري الوطني.

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