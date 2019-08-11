الشباب: تسهيل وصول لاعب عراقي محترف الى زاخو

2019/08/11 | 22:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اعلن وزير الشباب والرياضة احمد رياض العبيدي، اليوم الاحد، تسهيل مهمة وصول لاعب محترف الى مدينة زاخو باقليم كوردستان، لتمثيل منتخب العراق الاولمبي.

وقال العبيدي في بيان ورد لشفق نيوز "لم نبخل في تقديم العون والدعم للاعبين المغتربين الذين سيمثلون منتخبنا الأولمبي في البطولات القادمة".

وتابع "أوعزنا لمديرية العلاقات في الوزارة تسهيل وصول اللاعب مروان البازي الى العراق وبالتحديد الى زاخو، ومنحه تذاكر سفر له ولوالديه لإكمال معاملة هوية الأحوال المدنية وإصدار جواز سفر له ليمثل منتخبنا الأولمبي خير تمثيل".

واوضح العبيدي "سنبقى داعمين للمنتخبات الوطنية ولم نقصر في حل المشاكل والأمور الأخرى التي قد تعترض منهاجهم التدريبي ليكونوا جاهزين لتمثيل العراق ورفع أسمه عاليا في المحافل الدولية".

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