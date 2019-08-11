طهران: قادرون على احتجاز أي سفينة حتى وإن رافقتها سفن بريطانية وأمريكية

2019/08/11 | 22:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ خطوة برس أكد قائد البحرية في الحرس الثوري الإيراني، اللواء علي رضا تنغسيري، اليوم الأحد، أن قواته قادرة على احتجاز أي سفينة في أي وقت حتى وإن رافقتها سفن بريطانية وأمريكية.وحذر رضا تنغسيري في مقابلة مع قناة “الميادين”، من أي تدخل غير قانوني في مياه الخليج.ووجه قائد البحرية في الحرس الثوري الإيراني

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