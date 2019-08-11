الشباب تعلن تسهيل وصول لاعب محترف لتمثيل أولمبي العراق

2019/08/11 | 22:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:اعلن وزير الشباب والرياضة احمد رياض، اليوم الاحد، تسهيل مهمة وصول لاعب محترف الى العراق لتمثيل منتخبنا الاولمبي.

وقال رياض في بيان تلقت "الغد برس" نسخة منه، "لم نبخل في تقديم العون والدعم للاعبين المغتربين الذين سيمثلون منتخبنا الأولمبي في البطولات القادمة".واضاف "أوعزنا لمديرية العلاقات في الوزارة تسهيل وصول اللاعب مروان البازي الى العراق وبالتحديد الى زاخو، ومنحه تذاكر سفر له ولوالديه لإكمال معاملة هوية الأحوال المدنية وإصدار جواز سفر له ليمثل منتخبنا الأولمبي خير تمثيل".وتابع "سوف نبقى داعمين للمنتخبات الوطنية ولم نقصر في حل المشاكل والأمور الأخرى التي قد تعترض منهاجهم التدريبي ليكونوا جاهزين لتمثيل العراق ورفع أسمه عاليا في المحافل الدولية".

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