ليتا: الفوضى السياسية في ايطاليا ستتسبب بإخراجها من الاتحاد الأوروبي

2019/08/11 | 22:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

أعرب رئيس الحكومة الإيطالية السابق انريكو ليتا، مساء اليوم الأحد، عن قلقه الشديد من الفوضى السياسية القائمة حاليا في ايطاليا، مشددا على ضرورة وقف التنامي المتزايد لدور الزعيم اليميني المتطرف ماتيو سالفيني ما قد يدفع نحو خروج إيطاليا من الاتحاد الأوروبي.

وقال في حديث لوكالة "فرانس برس"، ان "الفوضى السياسية باتت عارمة في إيطاليا والسبب يعود الى إفلاس هذه الأكثرية الحكومية".

واضاف "فرص استمرار هذه الأكثرية كانت معدومة، فهي تتألف من حزبين متعارضين"، معتبرا أن سالفيني "الانتهازي بامتياز يسعى الآن الى الاستفادة من الأزمة".

وكان زعيم رابطة اليمين المتطرف ماتيو سالفيني، فجّر الخميس الماضي، الائتلاف الحكومي الذي كان يتشكل من حزب الرابطة وحركة خمس نجوم المناهضة للمنظومة السياسية القائمة، ودعا الى استقالة حكومة جيوزيبي كونتي والى اجراء انتخابات نيابية مبكرة.

واعتبر ليتا ان "الانتخابات المبكرة باتت مرجحة الى حد ما لأنه سيكون من الصعب جدا الجمع بين حزبين مختلفين جدا هما الحزب الديموقراطي وحركة خمس نجوم" لتشكيل ائتلاف حكومي جديد.

وأوضح أن انتخابات مبكرة قد تفتح المجال أمام حصول سالفيني على "غالبية مطلقة في البرلمان" حيث تعطيه استطلاعات الرأي ما بين 36 و38% من الأصوات.

واعتبر ليتا أن نتيجة من هذا النوع "ستشكل خطرا كبيرا على البلاد، وأن سالفيني بأفكاره السياسية يمكن أن يدفع نحو إخراج إيطاليا من أوروبا".

وتابع ليتا أن "البريكست الايطالي ليس شيئا مستحيلا مع سالفيني"، محذرا من أن حصول حزب الرابطة على الغالبية المطلقة في البرلمان "ستكون له تداعيات فظيعة، ليس لأن نهج سالفيني سيادي وعنصري فحسب، بل لأن كل أفكاره المناهضة للهجرة وللاندماج ستصبح هي القاعدة".

وعلى الناحية الاقتصادية يعتبر انريكو ليتا أن سياسة حزب الرابطة في هذا المجال "ستؤدي الى كسر قواعد الشفافية والانضباط في الموازنة لتدفع بايطاليا نحو أزمة بنيوية".

ومع أن ليتا يرجح التوجه نحو انتخابات مبكرة بدلا من النجاح في تشكيل ائتلاف حكومي جديد، فهو لا يستبعد تماما "حصول مفاجآت" مثل تشكيل حكومة جديدة تبقى برئاسة كونتي حتى تسمية المفوض الأوروبي الخاص بالوضع في ايطاليا وإقرار موازنة العام 2020.

ويدعو ليتا القوى السياسية الى عدم ترك المجال مفتوحا أمام سالفيني لتسلم السلطة.



يقول في هذا الصدد "إنه لا يملك اليوم سوى 17% من هذا البرلمان في حين أن الذي يملك في هذا البرلمان 37% هو حركة خمس نجوم".

لكنه اعتبر أن "أخطاء" حركة خمس نجوم هي التي أفسحت المجال أمام "التنامي الكبير" لقوة سالفيني.

وأخذ على هذه الحركة موافقتها على اقتراحات سالفيني بشأن التشدد الأمني ومكافحة الهجرة "فأتاحت له شن حملة كراهية غذت نفسها بنفسها"، في حين أن ايطاليا بحسب رأيه "ليست بلد الكراهية بل هي البلاد التي توجد فيها امكانية العيش معا".

وعما يمكن أن تحمله الأيام المقبلة قال انريكو ليتا "ليس سالفيني من سيقرر موعد الانتخابات".

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