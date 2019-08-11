تشكيل لجان مستعجلة لتوطين رواتب جرحى “الحشد الشعبي” في منازلهم أو المستشفيات

2019/08/11 | 22:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت هيئة الحشد الشعبي تشكيل لجان مستعجلة لتوطين رواتب جرحى الحشد في منازلهم أو المستشفيات

وذكرت هيئة في بيان، أن مدير مالية الحشد الشعبي حسين اسماعيل أوعز بتشكيل لجان مستعجلة لتوطين رواتب منتسبي الحشد الشعبي من الجرحى والوصول الى منازلهم او المستشفيات التي يرقدون فيها.وأضاف في البيان أن كوادر مالية الحشد الشعبي تقوم بنقل محطات متحركة للجرحى الذين لا يستطيعون الوصول الى المحطات الثابتة، مشيرا إلى أن ذلك يأتي كجزء من الوفاء لتضحيات الحشد الشعبي.

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