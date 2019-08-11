القوة الجوية يعلن عن مشرف فريقه الكروي الجديد

2019/08/11 | 22:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد أعلنت الهيئة الادارية لنادي القوة الجوية الرياضي، عن تسمية مهدي جاسم مشرفاً لفريق كرة الصقور خلال المرحلة المقبلة.وذكر النادي في بيان تلقت وكالة/ المعلومة/ نسخة منه، ان “الهيئة الادارية للنادي، استقرت على تسمية المدرب مهدي جاسم، بمنصب مشرف فريق الكرة، وسيباشر في مهامه بشكل رسمي يوم غد الاثنين”.وقدم مشرف فريق القوة […]

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