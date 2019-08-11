عبد المهدي يشرف على فتح طريق الوصول الى صالة مطار بغداد

2019/08/11 | 22:38

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

أشرف رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي، مساء اليوم الاحد، على فتح الطريق المؤيد الى صالة المغادرة في مطار بغداد الدولي.

وذكر المكتب الاعلامي لعبد المهدي، في إشعار مقتضب تلقت "الغد برس" نسخة منه، ان "رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي تفقد ميدانيا اجراءات فتح الطريق المؤدي الى مطار بغداد وصولا الى صالة المغادرة واطلع ميدانيا على انسيابية دخول وخروج المواطنين من والى المطار".

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