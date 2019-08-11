الصدر يحذر: لا تكونوا حطباً لنار التشدد وأسرى الانفتاح

2019/08/11 | 22:38

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

حذر زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، مساء اليوم الاحد، من ان يكون الانسان حطبا لنار التشدد، او اسيرا للانفتاح، مبينا ان الاول يريد الناس عبيدا له والثاني يريد ان يكون عبدا لكل شيء.

وقال الصدر في تغريدة على حسابه في موقع "تويتر"، تابعتها "الغد برس"، ان هناك "صرخات من هنا وهناك تنادي بالتشدد، وصرخات من هنا وهناك تنادي بالانفتاح، والأول يريد الجميع عبيدا له، والثاني يريد التحرر من كل القيود ليكون عبدا لكل شيء".

واضاف "الاول توهم انه خليفة الله في أرضه، والثاني توهم انه خارج قدرة الله"، مؤكدا ان "المهم كل المهم، هو ان لا يكون الانسان حطبا ووقودا لنار التشدد من جهة واسيرا للذة والهوى والشهوات من جهة اخرى".

واستطرد الصدر في تغريدة مطولة تنشرها "الغد برس".

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