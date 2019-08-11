هل ستدفع “فيسبوك” ملايين الدولارات لترخيص نشر الأخبار على موقعها؟

2019/08/11 | 22:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة تتواصل شركة “فيسبوك” مع كبرى المؤسسات الإخبارية البارزة أملا في الحصول على صفقات ترخيص من أجل إعادة نشر المحتوى الإخباري على منصتها.ووفقًا لتقرير صحيفة “وول ستريت جورنال” فإن قيمة الصفقات قد تصل قيمة النشر إلى ملايين الدولارات لكل ناشر، مع تقديم “فيسبوك” ما يصل إلى 3 ملايين دولار سنويًا لحقوق الترخيص لبعض […]

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