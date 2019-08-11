2019/08/11 | 22:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بابل/ خطوة برس اعلنت قيادة شرطة بابل، اليوم الاحد، عن القبض على 24 مطلوبا للعدالة بقضايا مختلفة.وقالت القيادة في بيان صحفي تلقت “خطوة برس” نسخة منه “تمكنت قواتنا بمختلف الصنوف، من القاء القبض على (٢٤) مطلوبا للعدالة بقضايا متنوعة في مناطق متفرقة من المحافظة”.واضافت أن “أبرزها كان اعتقال اثنين من المتهمين بارتكاب جرائم

هناك تفاصيل اخرى بخصوص القبض على 24 مطلوبا بقضايا مختلفة في بابل وكالة خطوة برس.

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