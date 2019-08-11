2019/08/11 | 22:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد /المركز الخبري الوطني NNC قام النجم المصري محمد صلاح، مهاجم ليفربول الإنجليزي” بإرضاء طفل يشجع “الردز” تعرض للضرب والعنف عقب انتهاء مباراة الدرع الخيرية.وأعرب رواد مواقع التواصل الاجتماعي عن تقديرهم الكبير لما فعله “الفرعون المصري”، تجاه الطفل الصغير.ووفقًا لتقارير إعلامية، فإن محمد صلاح أنقذ الصغير الذي لا يتجاوز عمره 12 عامًا من […]هناك تفاصيل اخرى بخصوص محمد صلاح ينقذ “الطفل النازف” ويرضيه بقيمص المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (محمد صلاح ينقذ “الطفل النازف” ويرضيه بقيمص) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري الوطني) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (محمد صلاح ينقذ “الطفل النازف” ويرضيه بقيمص) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري الوطني).