عبدالمهدي يتفقد ميدانياً اجراءات فتح الطريق المؤدي الى مطار بغداد وصولا الى صالة المغادرة

2019/08/11 | 22:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تفقد رئيس مجلس الوزراء عادل عبدالمهدي اليوم الاحد، ميدانياً اجراءات فتح الطريق المؤدي الى مطار بغداد وصولا الى صالة المغادرة.

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