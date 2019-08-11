2019/08/11 | 22:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: sl9dRcFBIPI

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. بحلول عيد الاضحى.. كيف هي اسعار الاغنام؟ #المربد) نشر أولاً على موقع (راديو المربد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. بحلول عيد الاضحى.. كيف هي اسعار الاغنام؟ #المربد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (راديو المربد).