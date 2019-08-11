2019/08/11 | 22:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المتحدث الرسمي للقوات المسلحة اليمنية: غارات العدوان بلغت 36 غارة جوية خلال 48 ساعة الماضية سقط على إثرها عدد كبير من الشهداء والجرحى هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع العهد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2019/08/11 | 22:59.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع العهد نيوز.

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