ديالى تضع 4 نقاط لانهاء خروق داعش.. الامن سيبقى تحت خط النار

2019/08/11 | 22:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ديالى..وضع مجلس محافظة ديالى، الاحد، 4 نقاط رئيسية لانهاء خروقات تنظيم داعش الارهابي وتحقيق الامن والاستقرار الداخلي.وقال رئيس مجلس ديالى علي الدايني لـ /المعلومة/، إن “أمن ديالى لايزال في خضم التحديات المحيطة به وهي كثيرة وتحقيق الاستقراريحتاج الى 4 نقاط رئيسية لانهاء خطر خروقات داعش الذي يمثل ابرز تلك التحديات”.وأضاف، أن […]

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