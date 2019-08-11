2019/08/11 | 23:00

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مكتب رئيس الوزراء يكشف لآفاق تفاصيل الفتح التجريبي لطريق مطار بغداد

اعلن مكتب رئيس الوزراء إعادة تأهيل شارع مطار بغداد الدولي ابتداءً

من تقاطع عمان وطريق القادسية باتجاه ساحة عباس بن فرناس.

اللواء جاسم يحيى من قسم المتابعة في مكتب رئيس الوزراء اوضح لدى

استضافته في برنامج الحصاد الذي تبثه آفاق انه تم إزالة 1700 كتلة

كونكريتية مختلفة الأحجام والأوزان وتم توسيع الطريق الى 6 ممرات

وصولا الى المطار , مبينا ان المرحلة الثالثة شهدت تأهيل الكاميرات

الحرارية والمتحركة والتي تبلغ اكثر من 1450 كامرة تعمل في 3 نقاط

مهمة داخل المنطقة الخضراء والوسط وقرب برج المطار.



واكد ان ما جرى

اليوم بمبادرة رئيس الوزراء بالفتح التجريبي لطريق مطار بغداد وصولا

الى صالة المطار من الساعة الرابعة عصرا لغاية الواحدة صباحا من اجل

فحص الوحدات والقطعات العاملة في المطار فضلا عن إعطاء انسيابية

لاستمرارية حركة العجلات من دون توقف.

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