برشلونة يعلن في بياناً رسمياً إصابة حارسه

2019/08/11 | 23:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أصدر نادي برشلونة بيانًا رسميًا يعلن فيه إصابة حارسه الجديد نيتو

القادم من صفوف فالنسيا قبل أسابيع في الميركاتو الصيفي الحالي.وكشف الموقع الرسمي للعملاق الكتالوني على شبكة الإنترنت أن اللاعب

البرازيلي قد تعرض لإصابة في التدريبات الجماعية الأخيرة.وخضع نيتو لفحوصات طبية شاملة صباح اليوم، والتي بينت إصابته بكسر في

المعصم الأيسر.وأكد الموقع أن اللاعب سيخضع لمزيد من الفحوصات الطبية يوم غدًا

الأثنين، لمعرفة المدة الزمنية التي سيغيب به البرازيلي عن تدريبات

ومباريات برشلونة مع اقتراب بداية الموسم الجديد.ويبدأ برشلونة الموسم الجديد يوم الجمعة المقبلة في الدوري الإسباني

بمواجهة صعبة أمام أتليتك بلباو على ملعب "سان ماميس".

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