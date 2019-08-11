الصالحي يبحث أوضاع التركمان في العراق وسوريا مع رئيس المجلس التركماني السوري

2019/08/11 | 23:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس / بغدادبحث رئيس الجبهة التركمانية العراقية النائب ارشد الصالحي، الأحد، مع رئيس المجلس التركماني السوري محمد وجيه اوضاع التركمان في العراق وسوريا.

وذكر بيان صادر عن الصالحي تلقته “كلكامش برس”، أنه “جرى خلال اللقاء الذي عقد في أنقره بحث اوضاع التركمان العراقيين والسوريين”.

وبحسب البيان “هنأ الصالحي وجيه وذلك لانتقال مقر المجلس من خارج سوريا الى الداخل متمنياً للتركمان السوريين بالمشاركة في لجنة كتابة الدستور السوري، وضرورة جعل اللغة التركمانية لغة رسمية في المناطق التركمانية، واعتبار التركمان في سوريا من القوميات الاساسية”.

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