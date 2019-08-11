2019/08/11 | 23:10
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- يريد أن يكون عبداً
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصدر: لا تكونوا حطباً لنار التشدد وأسرى الانفتاح) نشر أولاً على موقع (رووداو) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصدر: لا تكونوا حطباً لنار التشدد وأسرى الانفتاح) نشر أولاً على موقع (رووداو) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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