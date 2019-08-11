أردوغان يتصل بالملك سلمان.. ومحللون: الاتصال محاولة لاحتواء التوتر

2019/08/11 | 23:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية:الفرات نيوز} أجرى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الأحد، اتصالًا هاتفيًا مع ملك السعودية سلمان بن عبدالعزيز، هنأه فيه بمناسبة عيد الأضحى المبارك.‎

وتشهد العلاقات السعودية التركية توترًا صامتًا، تصاعد بعد حادثة مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده في إسطنبول، حيث اتهم سعوديون نظام أردوغان بتسييس القضية، والسعي إلى استغلالها لضرب صورة المملكة، الأمر الذي ينفيه مسؤولون أتراك.وقالت وكالة الأنباء السعودية الرسمية: ”إن الرئيس التركي هنأ خلال الاتصال، خادم الحرمين الشريفين بنجاح الخطط الخاصة بتصعيد وتحركات الحجاج في المشاعر المقدسة، مشيداً بالجهود التي تبذلها المملكة في سبيل التيسير على الحجاج“.وقبل هذا الاتصال هاتف أردوغان الملك سلمان مرتين مؤخرا إحداهما الشهر الماضي، والأخرى قبلها بمناسبة عيد الفطر المبارك، الأمر الذي رأى فيه متابعون محاولة من أردوغان للتودد للرياض.واعتبر محللون في اتصالات الرئيس التركي ”محاولة، لاحتواء التوتر بعد فشل المساعي التركية ضد المملكة، وتزايد قلق أنقرة من انعكاسات اقتصادية محتملة جراء الموقف من الرياض“.انتهى

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