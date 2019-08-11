في السليمانية.. الالعاب النارية تصيب طفلين والكهرباء تصعق رجلاً

2019/08/11 | 23:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اعلنت مديرية اعلام شرطة ادارة كرميان باقليم كوردستان، اليوم الاحد، ان اليوم الاول من ايام عيد الاضحى شهد اصابة طفلين في ناحية رزكاري بالالعاب النارية، مضيفة ان احد المواطنين اصيب بصعقة كهربائية داخل منزله في الناحية نفسها نقل على اثرها الى المستشفى لتلقي العلاج.

ونقل بيان للمديرية عن المقدم الحقوقي علي جمال قدوري قوله انه وبعد ظهر اليوم الاحد، اصيب طفلان في السابعة والثامنة من عمرهما على التوالي في ناحية رزكاري، بعد ان لعبا بالالعاب النارية برميها داخل برميل للنفط فانفجر في وجههما واصيبا بجروح، مضيفا انهما نقلا الى قسم الطوارئ في مستشفى الشهيد هزار في كلار للمعالجة، الا انه نظرا لشدة اصابتهما تم نقلهما الى مستشفى السليمانية لتلقي العلاج.

واضاف البيان انه في ناحية رزكاري ايضاً، أصيب رجل بصعقة كهربائية داخل منزله، مبينا انه بعد نقله الى قسم الطوارئ في مستشفى الشهيد هزار تلقى العلاج اللازم وارسل هو الاخر الى مستشفى السليمانية.

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