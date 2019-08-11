تحالف دعم الشرعية: شقيق زعيم الحوثيين تعرض لتصفية داخلية

2019/08/11 | 23:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، الأحد، أن الإرهابي إبراهيم الحوثي شقيق زعيم التمرد عبد الملك الحوثي، تعرض للتصفية بعملية داخلية نتيجة صراع أجنحة المليشيات وخلاف بين قياداتها.وكشف التحالف أن عملية تصفية الإرهابي إبراهيم الحوثي تمت في أحد أوكار ومعاقل المليشيات الانقلابية بحي حدة بالعاصمة صنعاء.وأشار التحالف إلى أن القيادات الإرهابية الحوثية دأبت

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