2019/08/11 | 23:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد رئيس الجمهورية الاسلامية في ايران والرئيس التركي على تنمية العلاقات، وبما يشمل كافة المجالات ذات الاهتمام المشترك بين طهران وخلال اتصال هاتفي عصر اليوم الاثنين مع “رجب طيب اردوغان”، هنأ “حجة الاسلام حسن روحاني” الحكومة والشعب في تركيا والمسلمين جميعا بمناسبة عيد الاضحى المبارك.واضاف: ان الجمهورية الاسلامية الايرانية على اتم الاستعداد لتنمية علاقاتها …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص روحاني و أردوغان يشددان على تطوير التعاون بينهما النعيم نيوز.

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