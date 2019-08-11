موسع.. رئيس الوزراء: الحكومة تبذل قصارى جهدها لتلبية مطالب المواطنين

2019/08/11 | 23:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اجرى رئيس مجلس الوزراء عادل عبدالمهدي اليوم الاحد، جولة تفقدية في جانبي العاصمة بغداد مساء اليوم.

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