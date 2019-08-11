English | كوردى

شاهد بالفيديو.. يونادم كنا : لا يجوز ان تكون السلطة القضائية تحت السلطة التنفيذية لأنها مخالفة دستورية


شاهد بالفيديو.. يونادم كنا : لا يجوز ان تكون السلطة القضائية تحت السلطة التنفيذية لأنها مخالفة دستورية
2019/08/11 | 23:21
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

مصدر الفيديو: PivYXxkbU5w

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. يونادم كنا : لا يجوز ان تكون السلطة القضائية تحت السلطة التنفيذية لأنها مخالفة دستورية) نشر أولاً على موقع (قناة العهد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. يونادم كنا : لا يجوز ان تكون السلطة القضائية تحت السلطة التنفيذية لأنها مخالفة دستورية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العهد).

كامل التفاصيل في: قناة العهد ✓
Sponsored Links

اخبار متفاعلة

آخر الاخبار
بالفيديو والصور
الأكثر شيوعا