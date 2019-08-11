ريبين سلام للعهد: بعد انتهاء العطلة التشريعية سيتم تقييم الأداء الحكومي فيما يخص الاتفاق مع أربيل

2019/08/11 | 23:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- - اجتماع الوفد الكردي سيكون فنيا لحلحلة المشاكل المعلقة .

- الوفد يبحث المشاكل العالقة مع الحكومات السابقة بينها المناطق المتنازع عليها .

- الاجتماعات السابقة افتقرت

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