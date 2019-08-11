2019/08/11 | 23:39

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت هيئة المنافذ الحدودية عن ضبط (4) عجلات محملة باطارات السيارات تم التلاعب بوصفهما في منفذ أم قصر الشمالي في محافظة البصرة.تمت عملية الضبط خارج الحرم الجمركي عند بوابة الخروج في سيطرة البحث والتحري بعد إكمال معاملتها الجمركية تم تدقيق أوليات البضاعة والكشف عليها تبين ان ماذكر في المعاملة إطارات جديدة ولكن في الواقع …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص المنافذ الحدودية تضبط (4) عجلات محملة بالإطارات تم تزوير وصفها في ميناء أم قصر النعيم نيوز.

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