عرفته البطولات.. جندي يموت بالسرطان لإهمال الحكومة

2019/08/11 | 23:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} توفي جندي عراقي بسبب الاهمال الحكومي بعد ان عرفته البطولات في معارك عدة ضد عصابات داعش الارهابية.

{واثق العقرب} الذي شارك بمعارك عديدة امام داعش توفي بعد اصابته بمرض السرطان ليموت على الفراش بعد ان ناشد الحكومة من أجل علاجه لكن دون جدوى ويفارق الحياة باراً بشعبه ووطنه.انتهى

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