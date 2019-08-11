2019/08/11 | 23:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن قائم مقام قضاء الحبانية بمحافظة الأنبار علي داود الدليمي، إعادة تأهيل مجمع ماء الحبانية شرقي مدينة الرمادي لتغذية الأحياء السكنية بالماء الصالح للشرب.وقال الدليمي في تصريح صحفي تابعته “وكالة النعيم نيوز”، اليوم الاحد، إن “الدوائر الخدمية وبدعم من حكومة الأنبار المحلية أعادت تأهيل مجمع ماء الحبانية شرقي مدينة الرمادي، والذي تضرر بشكل …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص إعادة تأهيل مجمع مياه الحبانية بمبلغ مليار و200مليون دينار النعيم نيوز.

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