ذي قار تناقش قرار إلغاء المقاهي وسير الدراجات النارية

2019/08/11 | 23:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

كشفت اللجنة الأمنية بمجلس محافظة ذي قار، اليوم الأحد، عن مناقشتها قرارا يقضي بإغلاق المقاهي وحظر سير الدراجات في شوارع المحافظة.

وذكر عضو المجلس، مرتضى الإبراهيمي ل"الغد برس"، أن "اللجنة الأمنية في مجلس المحافظة تعكف حاليا على مناقشة قرار يقضي بحظر سير الدراجات النارية ليلا، فضلا عن تعزيل المقاهي الشعبية".

وبين، أن " القرار حدد وقتين، الأول صيفي ويتم فيه منع سير الدراجات واقفال أصحاب المقاهي للأماكن التي يديرونها في الساعة الثانية عشر ليلاً، بينما الثاني شتوي يكون فيه الحظر والاغلاق في العاشرة ليلا ".

وتابع، أن" الهدف من القرار هو الحد من الضوضاء التي تثار في المناطق السكنية بسبب الدراجات النارية والمقاهي ".

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