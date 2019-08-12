رئيس مجلس الوزراء السيد عادل عبدالمهدي يجري جولة تفقدية في جانبي العاصمة بغداد

2019/08/12 | 00:00

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اجرى رئيس مجلس الوزراء السيد عادل عبدالمهدي جولة تفقدية في جانبي العاصمة بغداد مساء اليوم الاحد، وإطلع ميدانيا على اجراءات فتح الطريق المؤدي الى مطار

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