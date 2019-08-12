2019/08/12 | 00:02

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سلاح الجو اليمني المسير يستهدف قاعدة الملك خالد الجوية بقاصف 2k

الاحد

11

أب

2019 :

11:33 pm

22

المتحدث الرسمي للقوات المسلحه اليمنيه العميد يحيى سريع: بفضل الله

وتأييده سلاح الجو المسير ينفذ عملية هجومية بعدد من طائرات قاصف 2k

على قاعدة الملك خالد الجوية بخميس مشيط استهدفت رادارات ومواقع

عسكرية أخرى وكانت الإصابة مباشرة بفضل الله. يأتي هذا

الاستهداف ردا على جرائم العدوان وحصاره المستمر على الشعب اليمني

العظيم وغاراته المستمرة والتى بلغت خلال 48 ساعة الماضية 36 غارة

جوية سقط على إثرها عدد كبير من الشهداء والجرحى.

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