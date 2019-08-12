“أنصار الله” تعلن شن هجمات على قاعدة الملك خالد في عسير بطائرات مسيرة

2019/08/12 | 00:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أعلنت جماعة أنصار الله “الحوثيون” مهاجمة قاعدة الملك خالد الجوية في عسير، جنوب غربي المملكة العربية السعودية، بعدد من الطائرات المسيرة.وقال المتحدث باسم “أنصار الله”، يحيي سريع، إن “سلاح الجو المسير ينفذ عملية هجومية بعدد من طائرات قاصف 2k على قاعدة الملك خالد الجوية بخميس مشيط استهدفت رادارات ومواقع عسكرية أخرى وكانت الإصابة […]

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