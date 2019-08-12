تنكيس أعلام الأمم المتحدة في العراق

2019/08/12 | 00:13

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} جرى تنكيس أعلام الأمم المتحدة في مقر يونامي في العراق، بغداد حداداً على أرواح ثلاثة من الزملاء من بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، والذين لقوا حتفهم في التفجير في مدينة بنغازي بليبيا في 10 آب الجاري".

وذكر بيان ليونامي ان "أحد الضحايا كان قد عمل في البعثة بالعراق حتى عام 2018".وأشار الى ان "أولئك الزملاء الشجعان قدموا التضحية الأسمى من أجل السلام، ذلك المسعى النبيل الذي نخدم نحن في أسرة الأمم المتحدة في إطاره ونعمل من أجله بكل فخر، صلواتنا وتعازينا لأُسرهم وتمنياتنا بالشفاء العاجل للجرحى".

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