بالصور.. تعرف على الحلويات التي تشتهر بها هذه الدول بينها العراق في عيد الأضحى

2019/08/12 | 00:13

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية:الفرات نيوز} تتجمع الأمهات من الجيران والأقارب على شكل حلقات في بيت ما لصنع حلوى العيد، وربما تكون عائلة واحدة يشارك فيها كبار السن من الرجال في شويها في الفرن، في طقوس خاصة جداً تتكرر سنوياً.

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