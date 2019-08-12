عادل صالح الزبيدي - سارة تيزديل: ستأتي أمطار خفيفة

2019/08/12 | 00:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #عادل_صالح_الزبيدي سارة تيزديل (1884-1933) شاعرة اميركية من مواليد سانت لويس بولاية ميزوري.نشرت اول مجموعة شعرية في عام 1907 تحت عنوان ((سونيتات الى دوز وقصائد أخرى)) ثم مجموعة ثانية في 1911 بعنوان ((هيلين طروادة وقصائد أخرى)) وثالثة في 1915 بعنوان ((انهار باتجاه البحر)) نالت استحسان النقاد والقراء لتناولها موضوعات الجمال والحب والموت بلغة غنائية شفيفة.ثم حققت المزيد من الشهرة حين فازت رابع مجموعة لها وهي......

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