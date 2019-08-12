سعود سالم - مات الله سكرانا

2019/08/12 | 00:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #سعود_سالم أصابني الأرقهذه الليلةعذراربمارأيت ما لا يرىفي قعر الكأس يترائى الله ميتامستلقيا على الرصيفعاريا مسودا بلون الزفت والقطرانممددايابساكأوراق الخريفجثة منتفخة ينخرها الدود على الإسفلتفي قعر الكأسيرى ولا يرى ميتا تحوم حول رأسه ذبابة خضراء وذبابة زرقاء تبحث في جيوبه عن سر الخلود مات الله سكرانا غريقا في كأس النب......

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