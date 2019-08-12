2019/08/12 | 00:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #إبراهيم_جركس إذا كان لشوبنهور علاج واحد فقط...فلأبيقور علاجات شتى...#الجلسة الأولى: الكائن الخالد والمشاعر البشرية((ليس للكائن الخالد المُغتَبِط هموم، وهو لا يتسبّب فيها للآخرين، فلا يبدو عليه علامات الغضب أة العطف، إذ تعبّر هذه العلامات على الضعف)) [أبيقور، الرسائل والجكم، الحكم الأساسية: 1]بمعنى: يقول "بيلي" و"يونغ" أنّ طبيعة الكائن الخالد المُباركة والخالدة لا تعرف المتاعب أو......

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#إبراهيم جركس - عَزاء أبيقور[1]: الكائن الخالد وما يشوب الإنسان من مشاعر وعيوب) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (#إبراهيم جركس - عَزاء أبيقور[1]: الكائن الخالد وما يشوب الإنسان من مشاعر وعيوب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).