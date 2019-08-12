منتخبنا الوطني يهزم اليمن ويتأهل لنهائي غرب آسيا

2019/08/12 | 00:27

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:حقق منتخبنا الوطني العراقي لكرة القدم، اليوم الاحد، الفوز على نظيره اليمني بهدفين مقابل هدف واحد، في اللقاء الذي جرى بينهما في ختام مواجهات المجموعة الاولى من بطولة غرب اسيا، المقامة في العراق حالياً.

وسجل هدفي الفوز لمنتخبنا الوطني اللاعبان ابراهيم بايش في الدقيقة 26 وحسين علي من ركلة جزاء في الدقيقة 31.وبهذا الفوز ارتفع رصيد منتخبنا الوطني الى 10 نقاط بصدارة المجموعة الاولى، وليتأهل لملاقاة نظيره البحريني، متصدر المجموعة الثانية، في نهائي البطولة.

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