الحوثيون يهاجمون قاعدة الملك خالد الجوية في السعودية بطائرات مسيرة

2019/08/12 | 00:27

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

أعلنت جماعة أنصار الله "الحوثيون"، مساء اليوم الأحد، عن شنها هجوماً بطائرات مسيرة على قاعدة الملك خالد الجوية في عسير، جنوب غربي المملكة العربية السعودية.

وقال المتحدث باسم الجماعة يحيي سريع، إن "سلاح الجو المسير ينفذ عملية هجومية بعدد من طائرات قاصف 2k على قاعدة الملك خالد الجوية بخميس مشيط استهدفت رادارات ومواقع عسكرية أخرى وكانت الإصابة مباشرة".

وكان الحوثيون أعلنوا تنفيذ عمليات واسعة بطائرات مسيرة باتجاه كل من مطار أبها الدولي، وقاعدة الملك خالد الجوية بخميس مشيط، ومطار نجران، بعدد كبير من طائرات قاصف "كا-2"المسيرة.

وتدور على الأراضي اليمنية، منذ أكثر من 4 سنوات معارك عنيفة بين جماعة "أنصار الله" وقوى متحالفة معها من جهة، وبين الجيش اليمني مدعوما بتحالف عسكري من دول عربية وإسلامية تقوده السعودية من جهة أخرى.

ويسعى التحالف وقوات الجيش الموالية للرئيس هادي، لاستعادة مناطق سيطرت عليها "أنصار الله" في كانون الثاني من العام 2015.

ويشهد اليمن أزمة إنسانية هي الأسوأ في العالم، فبحسب بيانات الأمم المتحدة، قتل وجرح مئات الآلاف من المدنيين والعسكريين نتيجة للنزاع في اليمن؛ كما يحتاج نحو 22 مليون شخص، يشكلون 75 بالمئة من السكان، إلى المساعدة والحماية الإنسانية.

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