منذ 10 سنوات.. قرية بولندية لم تشهد ولادة ذكور

2019/08/12 | 00:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة

لم تشهد قرية "مييسكا أودزانسكيا" الصغيرة، التي يبلغ عدد سكانها 300 نسمة، وفق تقارير صحفية من بولندا، أي حالة ولادة لذكور منذ نحو

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